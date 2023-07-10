Работу Керченской паромной переправы остановили второй раз за сутки

Решение приняли из-за ухудшения погодных условий

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Работу Керченской паромной переправы в понедельник утром снова приостановили в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по Крыму.

Керченская паромная переправа приостановила работу 9 июля из-за сильного ветра. Утром 10 июля работу переправы возобновили.