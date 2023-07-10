В Оренбуржье на выходных зафиксировали рекордно высокую температуру

По данным Гидрометцентра России, в регионе столбики термометров поднялись до +39,2 градусов

ТАСС, 10 июля. Синоптики зарегистрировали 9 июля абсолютный максимум температуры в Оренбургской области с 1984 года.

"9 июля в Оренбурге перекрыт абсолютный максимум температуры и составил 39,2 градуса (39 градусов в 1984 году)", - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

В Оренбургской области на прошлой неделе несколько дней подряд предупреждали о жаркой погоде с температурами выше +30 градусов. Днем 10 июля в большинстве районов области также ожидается жара в +34…+39 градусов, в западных и центральных районах также будет ветер с порывами до 15-17 м/с, сообщили в "Приволжском УГМС". Кроме того, в регионе до 14 июля действует пятый класс пожарной опасности.

Из-за жаркой и засушливой погоды в национальном парке "Бузулукский бор" с 7 по 11 июля ввели ограничение на посещение лесов. Исключение сделали только для посетителей оборудованных мест отдыха и участников экскурсий в сопровождении с представителем нацпарка.