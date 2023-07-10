В Челябинской области продлили ограничение на езду по региональным дорогам для тяжеловесов

Запрет будет действовать до вечера 12 июля

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Введенное в прошлую пятницу временное ограничение на перевозку тяжеловесных грузов по дорогам регионального значения в Челябинской области продлили на три дня из-за аномальной жары +36 градусов и выше, следует и материалов, опубликованных понедельник пресс-службой министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В связи с аномально высокой температурой воздуха продлевается временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, которые осуществляют перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автодорогах регионального значения с усовершенствованным покрытием", - говорится в материалах.

Запрет действует 10, 11, 12 июля с 08:00 (06:00 мск) до 22:00 (20:00 мск).

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8-12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов, по прогнозу она составит +36 градусов и выше.