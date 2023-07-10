Синоптики не прогнозируют затяжных ливней в Приангарье, где прошел дождевой паводок

По данным начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, дождь возможен днем 11 июля, при этом температура воздуха составит +25...+27 градусов

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на ближайшие три дня кратковременные ливни по всей территории Иркутской области, но затяжных дождей уже не будет. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Пока безоблачной погоды мы не ждем, но и затяжных дождей тоже не будет. С 11 по 13 июля будут грозовые дожди ливневого кратковременного характера по всей территории области. Завтра в северных и Казачинско-Ленском районах [пройдут] наиболее интенсивные дожди", - сказала собеседница агентства.

В Иркутске дождь возможен днем 11 июля, при этом температура воздуха составит +25...+27 градусов. В ночь на 12 июля, а также ночью и утром 13 июля в городе также возможны осадки, днем будет до +25 градусов тепла.

В Иркутской области на прошлой неделе прошли дождевые паводки, из-за ливней поднялись уровни воды в реках. Сейчас устраняются последствия подтоплений. Всего подтопило более 600 участков в разных районах области, на утро 10 июля подтопленными оставались 103 участка. В Ангарском городском округе и Байкальске с 6 июля действует режим ЧС. В Ангарске эвакуировали почти 240 человек из зоны подтоплений, в Байкальске - жильцов трех многоквартирных домов. В Байкальске люди уже вернулись в свои квартиры. Из-за повышения уровня воды в реке Ия выше критической отметки 8 июля вводился режим ЧС в Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного наводнения, сегодня режим снят.