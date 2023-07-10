В Москве начался прием заявок на детский конкурс "Про мой район"

Прием заявок ведется в номинациях "Моя семья", "Мой район. Мой двор", "Мой район", "Мой питомец"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прием заявок на детский конкурс "Про мой район" пройдет в четырех номинациях. Принять участие могут все желающие в возрасте от 4 до 17 лет, сообщается в понедельник на сайте правительства Москвы.

"Прием заявок ведется в четырех номинациях: "Моя семья" - рассказ о членах семьи с фотографиями, на которых они изображены во время прогулки, отдыха или работы; "Мой район. Мой двор" - изображение архитектурного сооружения, пейзажа, арт-объекта, улицы, спортплощадки или любимого двора, выполненное от руки в любой художественной технике; "Мой район" - карта прогулочного маршрута по одному из районов города с описанием его достопримечательностей и фотографиями; "Мой питомец" - рассказ о домашнем любимце и видеоролик на его основе. На конкурс принимаются фотографии, рисунки, видеоматериалы и другие произведения. Заявки принимают до 15 августа", - говорится в сообщении.

Проект призван отразить уникальные черты и особенности различных районов Москвы, вдохновить юных горожан на исследование и изучение истории и достопримечательностей.

"Наш конкурс помогает ребятам развивать творческие способности, искать уникальные места в каждом столичном районе. Сегодня очень важно воспитывать ответственное отношение к современной городской среде, вдохновлять на изучение окружающего мира и родного города, а также заботиться о тех, кто рядом, - от людей до домашних животных. Такое соединение истории, культуры и творчества вдохновляет юных москвичей на изучение окружающего мира и родного города, учит выражать мысли, идеи и эмоции художественными средствами", - приводятся слова председателя жюри конкурса Антона Хрекова.

"Мой район" - комплексная программа мэра Москвы по развитию городской среды. Ее цель - создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Новые дворы, обустроенные парки, современные объекты социальной инфраструктуры, до которых удобно добираться пешком, - все это важные составляющие программы.