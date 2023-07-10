10 июля, 08:02,
обновлено 10 июля, 08:16
"Иннопром"

Мурашко сообщил, что вакцины от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно

Глава Минздрава отметил, что "только что был в поликлинике"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что вакцины от менингококковой инфекции в Екатеринбурге, где зафиксировано 15 случаев заражения, в том числе два летальных, достаточно.

"Всего достаточно. Только что был в поликлинике", - рассказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

9 июля специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области заявили о 15 случаях менингококковой инфекции, из которых два - летальные. Среди заболевших сотрудники распределительного центра "Озон" и проживавшие с ними в одном общежитие двое сотрудников ПАО "Уралхиммаш". 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия"Иннопром"
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