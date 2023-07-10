Правда ли, что пищевые отходы просто сгнивают на свалках и не представляют опасности?

С 2019 года в рамках федерального национального проекта "Экология" в России стартовала так называемая мусорная реформа. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Так, в 2020 году президент России Владимир Путин заявил, что стране нужен переход к экономике замкнутого типа, а для этого нужно "кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, и внедрять раздельный сбор мусора".

В рамках нацпроекта предполагается, что к 2030 году:

сортировку будут проходить все коммунальные отходы (ТКО);

на полигоны будет отправляться в два раза меньше отходов, чем в 2018 году, — не больше 49,8%;

на переработку будет отправляться также почти 50% бытового мусора. Этому должно способствовать увеличение числа специальных контейнеров для сортировки мусора в российских городах. Дуальная система, внедряемая в стране, предполагает наличие двух баков: один — для вторсырья, другой — для смешанного, то есть загрязненного органикой, мусора. Пластик, бумагу, стекло, металл и тетрапак население может выбрасывать в контейнер для вторсырья, а рассортируют его уже на заводе — важно только отделить от органических отходов.

По итогам 2022 года сортировку прошло 50,2% ТКО — при плане 32,7%, а на переработку отправилось почти 12% — при плане 7,6%. При этом, например, переработанный пластик отправляется на производство одежды, мебели, коврового покрытия; из алюминиевых банок получаются велосипеды; макулатура используется для изготовления туалетной бумаги и других бумажных изделий; и в целом из вторсырья создается упаковка для продукции, в том числе продовольственной.

От населения раздельный сбор мусора, естественно, требует дополнительных усилий. Так, отходы надо сортировать, иногда мыть, где-то собирать и даже, возможно, отвозить в специальные пункты приема, если это что-то специфическое — например, макулатура или батарейки. В итоге в нынешних российских реалиях при отсутствии поощрений и санкций это становится сугубо добровольной практикой, которая нередко обрастает мифами.

Например, что сортировать мусор бессмысленно, поскольку и органика, и другие неперерабатываемые отходы, и часть перерабатываемых все равно попадут на одну и ту же свалку. Ведь забирает их один мусоровоз, а заводов для переработки недостаточно.

Во-первых, вторсырье должна забирать специальная машина. Но даже если приезжает один мусоровоз, отходы все равно отправляются на досортировку, где распределяются по категориям, объясняли в свое время в Роскачестве. Хотя второй вариант транспортировки, конечно, снижает количество пригодного для переработки мусора. Кроме того, еще в 2020 году эксперты отмечали, что заводов для переработки в стране хватает и они, наоборот, не загружены в полной мере. А с 2019 года и до середины 2023 года в России ввели в экплуатацию 127 объектов для сортировки мусора, 52 — для переработки, 12 современных полигонов и 31 объект, которые совмещают эти функции, сообщал Российский экологический оператор.

Что же касается органического мусора, то он в основном вывозится на полигоны. Но неверно думать, что опасности нет. Там отходы гниют, и в результате в грунтовые воды попадает загрязненный фильтрат (жидкая фаза отходов), а в воздух — опасный свалочный газ (биогаз). И то и другое должны удалять с захоронений. Но если этого не делать, возникает плохой запах, а также возрастает риск пожаров из-за взаимодействия составляющего основную часть свалочного газа горючего метана с мусором, чья температура повышается в процессе гниения. Кроме того, метан — сильный парниковый газ.

Так, в свое время власти Подмосковья называли именно захоронение органического мусора наиболее проблемным экологическим вопросом в регионе. Как раз потому, что он бродит и гниет, отчего появляются запахи и фильтраты.

Конечно, остатки еды постепенно разлагаются. Но "из-за того, что органический мусор находится в смешанном со вторсырьем состоянии, разлагаться нормально он не может. Поэтому вред не столько в органике, сколько в отсутствии сортировки, что связано с необходимостью выстраивания всей инфраструктуры по сортировке мусора в рамках национального проекта "Экология", разъяснил ТАСС общественный уполномоченный по вопросам экологии в Москве Михаил Замарин.

Координатор проектов экологического движения "РазДельный Сбор" Катерина Шалунова отмечает, что "в домашних условиях лучшим решением является вариант со сбором пищевых отходов в отдельный контейнер и их последующее компостирование (промышленное, на специализированных заводах — прим. ТАСС). Это эффективно при развитой системе раздельного сбора вторсырья и регулярном и качественном экопросвещении жителей. А пищевые отходы от коммерческого сектора можно также перерабатывать в кормовые добавки или сбраживать с получением биогаза (который можно использовать, например, как топливо — прим. ТАСС)".

Так, сегодня уже используются технологии, благодаря которым пищевые отходы перерабатывают в сухой, легкий и безопасный технологический грунт. Который потом можно использовать для строительных и дорожных работ, а также рекультивации закрываемых полигонов.