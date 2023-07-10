Комитет Думы одобрил ко II чтению штрафы иноагентам, проигнорировавшим предписание Минюста

В частности, для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в понедельник палате принять во втором чтении законопроект об административном штрафе до 300 тыс. рублей за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Законопроект внесен в палату парламента 26 апреля и принят в первом чтении 21 июня.

Согласно тексту первого чтения, штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах предлагалось установить в статье 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая определяет ответственность за невыполнение в срок законного предписания. Во втором чтении комитет проголосовал за поправку, согласно которой штрафы вводятся за невыполнение "предписания либо предупреждения".

Для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.