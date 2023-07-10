В регионах Сибири прогнозируют аномальную жару до +39 градусов

Синоптики не исключают, что к 14 июля температура воздуха может превысить +40 градусов

ТАСС, 10 июля. В Новосибирской области и в Алтайском крае в течение недели ожидается аномальная жара - местами до +39 градусов, рассказали ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) в понедельник.

"На ближайшей неделе мы ожидаем аномально жаркую погоду. Температура по Новосибирской области, начиная с 12 июля, в течение всей недели будет повышаться до +39 градусов, осадки прекратятся. В Алтайском крае также ожидается +34...+39 градусов", - сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Она отметила, что значения выше +40 градусов в прогнозе для Новосибирской области пока не фигурируют. Однако синоптики не исключают, что такие отметки могут зафиксировать 14 июля - в самый пик жары. После этого горячие воздушные массы, пришедшие через юг Урала и Омскую область (по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, 11-13 июля местами воздух там прогреется до температуры более +36 градусов), перейдут на территорию Кузбасса.

"Горячий воздух будет поступать не только из районов Казахстана, а из более южных регионов Средней Азии, в результате чего мы ожидаем достаточно долгий период экстремальной жары. То есть повторение сценария того, что мы наблюдали в начале июня", - рассказала ТАСС начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

Кроме того, высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класса) отмечена в Тыве, Томской области, в Красноярском и Алтайском крае.