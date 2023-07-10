10 июля, 09:07

На Ставрополье из-за дождей и ветра 12 июля объявили штормовое предупреждение

Автовладельцам рекомендовали не парковаться под деревьями

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье на вторник из-за прогнозируемых дождей и усиления ветра. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 11 июля на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с. Вследствие этого существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности", - говорится в сообщении.

Автовладельцам рекомендовали не парковаться под деревьями, при грозе не продолжать движение, а остановиться, закрыть окна и переждать непогоду. Пешеходам советуют при граде не прятаться под деревьями, так как в них могут попасть молнии, а ветер может сломать и обрушить крупные ветки, что причинит дополнительный вред.

Ранее в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение, которое действовало до 10 июля включительно. Ливни в регионе курортов Кавказских Минеральных Вод 9 июля привели к подтоплению дорог. В регионе ввели режим повышенной готовности. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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