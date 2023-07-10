В Сириусе организовали раздачу сухих пайков на улицах в связи с подтоплениями

Для населения также запустили работу горячей линии

СИРИУС/Федеральная территория/ 10 июля. /ТАСС/. В федеральной территории Сириус организовали обеспечение горячим питанием эвакуированных из зоны подтопления, также на улицах начали раздавать сухие пайки, сообщается в Telegram-канале администрации федеральной территории. Организовали работу горячей линии по ликвидации последствий подтоплений.

"Прямо сейчас в отеле "Омега Сириус" пострадавшие могут получить горячую еду. Для этого нужно обратиться на ресепшн. Также сухпайки раздают на улицах в Мирном. Кроме того, справиться с ударом стихии жителям помогают волонтеры", - говорится в сообщении.

В администрации Сочи добавили, что мэрия совместно с федеральной территорией Сириус организовала совместный оперативный штаб. "Обратиться за помощью жители могут по телефону +7 (862) 445-55-70", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поселке Мирный также развернули пункты оказания медицинской помощи.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. В пунктах временно размещения находится 240 человек, среди них как местные жители, так и туристы.