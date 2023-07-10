В АТОР сообщили, что туристы в Сочи и Анапе продолжают отдыхать, несмотря на подтопления

По данным Ассоциации туроператоров России, гостиничная инфраструктура в результате проливных дождей не пострадала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Находящиеся в Сочи и Адлере туристы продолжают свой отдых, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Находящиеся в Сочи и Адлере туристы продолжают отдых в своих отелях. Переселений нет, отельная инфраструктура не пострадала", - отмечается в сообщении.

В результате сильных дождей в некоторых районах Абхазии также произошли сильные подтопления. По данным АТОР, туристам в Гагрском районе приходится переселяться из некоторых отелей в другие. Туроператоры оказывают содействие в переселениях по мере наличия мест. На остальных курортах юга России ситуация штатная, отметили в ассоциации.

За выходные наиболее сильные последствия непогоды зафиксировали в Сочи, Краснодаре и Славянском районах, а также на федеральной территории Сириус. В поселке на федеральной территории Сириус подтопило около 200 придомовых территорий. В Сочи в пунктах временного размещения находятся 240 человек, среди которых как местные жители, так и туристы. В регионе ввели штормовое предупреждение.