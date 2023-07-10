В детсадах Белгородской области с 1 сентября хотят ввести занятия по гражданской обороне

Глава региона Вячеслав Гладков заявил о необходимости охватить обучением по программам ГО 100% населения приграничных районов

ТАСС, 10 июля. В Белгородской области с 1 сентября планируют ввести дополнительные программы обучения по гражданской обороне во всех образовательных учреждениях региона, в том числе, в детских садах. Ребенок должен уметь оказать помощь себе и тем, кто находится рядом с ним, сказал на еженедельном оперативном совещании губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ввести дополнительные образовательные программы [по гражданской обороне] не только в колледжах и вузах, но и в школах и в детских садах. Мы должны формировать навык собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни у детей: чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребенок поймет, как ему действовать в сложной ситуации, поможет как себе, так и брату или сестре, своему товарищу, который находится рядом. Мне нужны образовательные программы, которые начнут действовать с 1 сентября во всех образовательных учреждениях Белгородской области", - сказал он.

Гладков добавил, что занятия по ГО надо проводить во всех бюджетных и частных образовательных учреждениях, в том числе спортивных и культурных. Он сказал, что в приграничных районах и населенных пунктах необходимо 100% населения охватить обучением по программам ГО, по оказанию первой медпомощи, поведению при взрывах и обнаружении взрывоопасных предметов, а занятия сейчас можно проводить в парках, скверах, привлекать для сбора людей управляющие компании и представителей местного самоуправления.

Глава региона отметил, что на следующей неделе проверит готовность к 1 сентября всех школ и детсадов, которые находятся в радиусе 20 км от фронтовой зоны, потому что планируется использовать дополнительную защиту зданий, в том числе, укреплением цокольных, подвальных и находящихся на первом этаже окон мешками с песком, а также нанесением на них специальной пленки против разрушения стекла. При этом Гладков сказал, что по открытию каждого учреждения будут проводить встречи с директорами, заведующими и родителями школьников и воспитанников детсадов, но все меры их защиты должны быть использованы.