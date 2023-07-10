В Москве в чайной выставке на ВДНХ примут участие свыше 50 компаний из Китая

Гости познакомятся с китайской чайной культурой, примут участие в тематических лекциях и мастер-классах, узнают, как правильно заваривать чай, и смогут попробовать разные сорта этого напитка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московская чайная выставка пройдет в павильоне №55 на ВДНХ с 13 по 15 июля. В экспозиции примут участие более 50 китайских компаний, специализирующихся на производстве чая, сообщила в понедельник пресс-служба ВДНХ.

"С 13 по 15 июля в павильоне №55 на ВДНХ пройдет Московская чайная выставка. Гости познакомятся с китайской чайной культурой, примут участие в тематических лекциях и мастер-классах, узнают, как правильно заваривать чай, и смогут попробовать разные сорта этого полезного напитка. В экспозиции примут участие свыше 50 компаний из Китая, которые специализируются на выращивании и производстве чая. Также здесь можно будет выбрать посуду и аксессуары для его приготовления и подачи", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для посетителей подготовили программу мероприятий. Так, 13 июля можно будет узнать о процессе и технологиях производства чая в Китае. Затем состоится лекция о сортах китайского чая, после чего гостей ждет дегустация напитка. 14 июля программа начнется с чайной церемонии и дегустаций, а продолжится мастер-классом по китайской каллиграфии. 15 июля посетителей ждет демонстрация различных способов заваривания китайского чая.