На Ставрополье расходы на здравоохранение увеличат на 5% в 2023 году

Дополнительные деньги направят на закупку лекарств, открытие кабинетов медико-психологического консультирования, создание психиатрической службы для ветеранов войн

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят дополнительно более 1,5 млрд рублей на финансирование здравоохранения в 2023 году, говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджетных корректировках. Таким образом, расходы на здравоохранение в регионе увеличатся почти на 5%.

"Годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" на 2023 год, утверждены в сумме 31,6 млн рублей. <…> Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году на 1,5 млн рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте Думы Ставрополья.

Дополнительные деньги направят на оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, закупку лекарств, открытие кабинетов медико-психологического консультирования, создание психиатрической службы на базе Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн, модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения и строительство новых объектов и так далее.

Изменения в бюджет утверждены краевым правительством и направлены в Думу региона. В результате корректировок доходы увеличатся на 7,5 млрд рублей и составят более 160 млрд рублей. Расходы вырастут на 9,1 млрд рублей и составят 189 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета составит 29,9 млрд рублей, источником его финансирования являются остатки средств бюджета с прошлого года и бюджетные кредиты.

В пояснительной записке отмечается, что бюджетные корректировки обусловлены уточнением плановых показателей налоговых и неналоговых доходов и безвозмездными поступлениями. Объем государственного долга Ставрополья составит 30,9 млрд рублей - 34,29% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.