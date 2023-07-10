В ГД сообщили, что Минобороны поддержало создание цикла видеороликов о СВО для школьников

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России поддержало инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду") о создании цикла видеороликов о специальной военной операции для школьников. Об этом Лантратова сообщила в ходе заседания экспертного совета фракции в Госдуме на тему "Форум справедливости: в трудное время рядом с тобой".

"Министерство обороны поддержало инициативу нашей партии о создании цикла видеороликов, где школьники будут брать интервью у наших героев с вопросом: "За что они воюют в зоне СВО". Эти ролики будут детьми распространяться через социальные сети между своими сверстниками. Это очень важный проект", - сказала Лантратова.

Ранее депутат направила письмо с инициативой на имя первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Она предложила рассмотреть возможность производства и публикации цикла видеороликов под общим названием "За что мы сражаемся?", в которых участники спецоперации смогут ответить на вопросы школьников, доступно рассказать о целях операции и своих личных мотивах участия в боевых действиях. Парламентарий также предложила привлечь к реализации идеи юнармейцев и другую патриотически настроенную молодежь.