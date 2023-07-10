В голосовании "Деловые москвичи: культура" собрали более 500 тыс. мнений жителей

На выбор представлены разные активности - от театральных и архитектурных студий до музыкальных гостиных и книжных клубов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители Москвы принимают участие в голосовании о том, какие новые творческие кружки, секции и курсы появятся в городе. За неделю собрано уже более 500 тыс. мнений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

"Москвичи определят, какие новые творческие кружки, секции и курсы появятся в столице уже этой осенью. В проекте "Активный гражданин" запущена серия из шести голосований по лучшим проектам участников программы "Деловые москвичи: культура". О старте голосования объявил мэр Москвы Сергей Собянин. <...> Уже собрано более 500 тыс. мнений", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что благодаря программе в районах Москвы появятся новые кружки, студии и мастер-классы, которые будут располагаться в библиотеках, культурных центрах и других учреждениях культуры. Программа проводится в Москве впервые. Ее участники готовили видеовизитки о своих проектах в сфере культуры: их перспективах, целевой аудитории, сроках реализации. Всего поступило более 300 заявок от предпринимателей.

Комиссия отобрала 58 проектов для голосования среди горожан. На выбор представлены разные активности - от театральных и архитектурных студий до музыкальных гостиных и книжных клубов. Москвичи могут выбрать до трех номинантов в каждом голосовании, оставить пожелания по стоимости услуг и выбору места проведения мероприятий.

"Голосования разделены по шести тематикам - музыка и вокал; изобразительное и декоративно-прикладное искусство; театр и хореография; видео и фотография; литература; общее (для узких сфер, например, научные лекции, курсы по этикету). В каждой категории будет определена тройка самых популярных предложений от предпринимателей", - уточнили в пресс-службе.

Наиболее популярные идеи будут реализованы. Город поможет в решении организационных вопросов, включая подбор пространств и привлечение аудитории.