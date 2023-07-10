На северо-востоке Москвы полностью запустили новый железнодорожный путепровод

Открылось движение поездов по первому главному пути на новом путепроводе, расположенном на участке Окружная - Бескудниково Савеловского направления МЖД

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новый двухпутный железнодорожный путепровод в Северо-Восточном административном округе Москвы полностью запущен в эксплуатацию. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Открылось движение поездов по первому главному пути на новом путепроводе, расположенном на участке Окружная - Бескудниково Савеловского направления МЖД. В конце июня поезда начали курсировать по второму главному пути. Таким образом, новый двухпутный путепровод полностью введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Ранее на расположенной рядом соединительной ветви МЦК и Савеловского направления Владыкино - Бескудниково построен однопутный путепровод. По нему осуществляется пропуск грузовых поездов с других линий и пассажирских поездов с вокзала Восточный.

"Оба сооружения представляют собой арочные конструкции длиной 55 м, весом: однопутный - 417 тонн, двухпутный - 534 тонны. Под ними будет проложена автомобильная дорога, которая соединит проектируемый проезд №2236 с ул. Хачатуряна и обеспечит строительство автомобильной дороги от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе", - заключили в МЖД.