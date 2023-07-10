В Бангладеш от лихорадки денге умерли шесть человек за сутки

В 2023 году в этой стране было зарегистрировано 12 954 случая заболевания денге, из них 516 зафиксированы в столице - Дакке

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Не менее шести человек скончались за минувшие сутки в Бангладеш от лихорадки денге, число умерших с начала года от этой инфекционной болезни в стране достигло 73. Об этом в понедельник сообщает Главное управление медицинских служб южноазиатского государства.

По данным ведомства, в 2023 году в Бангладеш было зарегистрировано 12 954 случая заболевания денге, из них 516 зафиксированы в столице - Дакке.

Медики связывают увеличение числа заболевших и смертельных исходов от заражений денге с началом в Бангладеш в июле сезонного распространения лихорадки, которое еще больше увеличится в период муссонных дождей, продолжающийся с августа по октябрь.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), денге - вирусная болезнь, в последние годы быстро распространяющаяся во всех регионах ВОЗ. Переносчиками вируса являются самки комаров. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно, но вирус может вызывать острое гриппоподобное заболевание, которое способно приводить к потенциально смертельным осложнениям.