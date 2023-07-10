10 июля, 11:03

В Испании объявили погодное предупреждение из-за 44-градусной жары

В Мадриде ожидается, что столбик термометра поднимется до 38 градусов

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в понедельник предупреждение о неблагоприятной погоде на территории почти всего пиренейского королевства из-за сильной жары.

Ведомство повысило уровень тревоги в большинстве провинций до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в автономном сообществе Андалусия уровень тревоги повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность). Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 44 градусов. В Мадриде ожидается, что столбик термометра поднимется до 38 градусов.

В 2021 году Государственное метеорологическое агентство зафиксировало в Испании новый температурный рекорд. В середине августа в населенном пункте Монторо (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра достиг отметки 47,2 градуса. 

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