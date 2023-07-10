В Мосгордуму внесли проект о бесплатном проезде для школьников

Законопроект внесли депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесли в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для всех школьников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель руководителя фракции кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев.

"Фракция "Справедливая Россия - За правду" внесла в Мосгордуму законопроект о бесплатном проезде для всех школьников в общественном транспорте столицы", - написал он.

Гусев отметил, что сегодня такой мерой поддержки пользуются дети из многодетных семей. "Остальные ребята используют льготный проездной, его стоимость - 1250 рублей в квартал, или 5 тыс. рублей в год. Мы считаем, что эти деньги родители могли бы потратить на развитие и обучение своих детей", - добавил депутат.