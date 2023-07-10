Более 10 тыс. человек привиты против инфекций в Херсонской области

В Роспотребнадзоре сообщили, что препаратов для прививочной кампании достаточно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек вакцинированы против инфекционных заболеваний в Херсонской области, препаратов для прививочной кампании достаточно. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Сформированы и работают в ежедневном режиме 17 прививочных бригад. Против инфекционных заболеваний привито более 10 тыс. человек. Вакцинные препараты имеются в достаточном объеме", - рассказали в пресс-службе.

Гражданам, проживающим в зоне ЧС после прорыва Каховской ГЭС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду.

"Роспотребнадзор продолжает комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, эпидемическая обстановка в регионе стабильна.

"Отобрано 779 проб питьевой и морской воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды", - пояснили в ведомстве.