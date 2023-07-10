На границе с Литвой в Калининградской области образовалась очередь из 250 фур

В пресс-службе региональной таможни ситуацию объяснили медленной работой соответствующих служб Литвы

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Очередь из 250 большегрузных машин образовалась на единственном действующем на границе с Литвой в Калининградской области многостороннем автомобильном пункте пропуска "Чернышевское". Скопившиеся фуры ожидают выезда из российского региона в сопредельную республику, сообщили в пресс-службе областной таможни.

"По состоянию на 09:00 (10:00 мск) 10 июля выезда в Литовскую республику через таможенный пост МАПП "Чернышевское" ожидают 250 грузовых транспортных средств", - сказали в пресс-службе, уточнив, что на нейтральной полосе находится 25 грузовиков, уже оформленных российской таможней.

В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки в Литву выехала 61 фура, в обратном направлении проследовало 130 машин. Очередь на въезд в Калининградскую область отсутствует.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе областной таможни сказали ТАСС, что причиной образования очереди является медленная работа соответствующих служб Литвы. "В минувшие выходные у литовских коллег стало уходить больше времени на оформление каждой машины, отсюда и очереди грузовиков на въезд на сопредельную территорию. Наши таможенники работают оперативно, об этом говорит и тот факт, что вся нейтральная полоса заполнена на выезд уже оформленными российской таможней фурами", - отмечают таможенники.

По данным региональной таможни, за прошедшие сутки сотрудники таможенных постов Калининградской областной таможни, расположенных на российско-литовском и российско-польском участках таможенной границы, оформили в общей сложности 79 грузовых и 491 легковое транспортное средство, следовавшие за пределы Российской Федерации. На территорию Калининградской области прибыло 155 грузовиков и 591 легковой автомобиль.

О пунктах пропуска и ситуации

В Калининградской области расположены четыре пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них не работают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пропуск машин через мост королевы Луизы с 28 апреля 2022 года закрыли из-за необходимости реконструкции. Весь грузовой поток проходит через единственный работающий на российско-литовском участке границе МАПП "Чернышевское".

В июне 2022 года Литва ввела ограничения на сухопутный транзит некоторых грузов в Калининградскую область из-за санкций ЕС. В июле того же года Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. Тогда же Литовские железные дороги сообщили о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область через территорию республики. На перевозки автотранспортом ограничения сохраняются и в 2023 году.