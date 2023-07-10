В Бурятии в ближайшую неделю прогнозируют ливни и грозы

В республике фиксируют повышение уровня воды из-за осадков

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Дожди, начавшиеся в Бурятии несколько дней назад, продолжатся как минимум в течение ближайшей недели. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Влияние южного циклона 11-12 июля вызовет дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни. 13 июля в тылу циклона местами пройдут кратковременные дожди, грозы. 14-16 июля вынос тепла из южных широт обусловит погоду преимущественно без осадков. 17 июля смещение атмосферного фронта вызовет ухудшение погоды, дожди, грозы, порывистый ветер", - сообщили в ведомстве.

Из-за осадков повышается уровень воды в реках. За последние сутки уровень Селенги поднялся на 18 см - до 183 см. Ее выход на пойму наблюдается на юге Бурятии - рядом с населенными пунктами Наушки, Усть-Кяхта, Новоселенгинск. Выход Селенги на пойму в Улан-Удэ начинается при 230 см.

Также наблюдается выход на пойму слоем 6 см реки Джида, слоем 55-68 см - реки Чикой. "В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных, северных районов возможен подъем уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков", - добавили в гидрометеоцентре.

Последний раз наводнение в Бурятии произошло осенью 2021 года: большая вода пришла с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком Байкала. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок затронул населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также пригород Улан-Удэ: подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, заготовленные дрова. Уровень воды на Селенге доходил почти до 250 см.