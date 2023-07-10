Сотрудники МЧС раздали около 1 тыс. л воды стоящим в пробке на Крымском мосту

Для информирования водителей на подъездных дорогах установили передвижные светодиодные табло

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России раздают бутилированную воду водителям и пассажирам, которые стоят в пробке на Крымском мосту. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, уже роздали около 1 тыс. л воды.

"В связи с повышенным потоком машин в разгар курортного сезона спасатели оказывают помощь людям и раздают бутилированную воду. За текущие сутки было роздано порядка 1 тыс. л", - сказали в пресс-службе.

"На месте организована работа экстренных служб для жизнеобеспечения населения. Для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство сотрудников МЧС России", - добавили в ведомстве. На подъездных дорогах установили передвижные светодиодные табло для информирования водителей о складывающейся обстановке. Автобусный транспорт осуществляет движение по отдельной полосе в сопровождении экипажей ДПС.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самую протяженную очередь из машин зафиксировали утром 3 июля - 13 км.

В Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру ранее сообщили, что по состоянию на 12:00 в очереди со стороны Тамани находится 861 транспортное средство. Время ожидания - около трех часов.