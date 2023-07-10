Летний университет Минобрнауки, объединивший студентов из 25 стран, открылся на Урале

Участники пройдут обучение по одной из 23 отраслевых программ дополнительного образования, также предусмотрена развлекательная программа - экскурсии, мастер-классы, концерты и фестивали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Федеральный проект "Летний университет", который объединил порядка 1,2 тыс. студентов из 25 стран мира, начал работу в Екатеринбурге. В течение двух недель его участники пройдут обучение в трех городах, где познакомятся с российским образованием, наукой, историей и культурой, сообщили в понедельник в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Новый сезон международного образовательного проекта "Летний университет" объединил 1 200 студентов. В течение двух недель они пройдут обучение в трех городах - Екатеринбурге, Казани и Красноярске, где познакомятся с российским образованием, наукой, историей и культурой. Операторами проекта выступают Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Сибирский федеральный университет. Всего в проекте задействовано 19 ведущих российских вузов", - сообщили в аппарате.

География участников проекта в этом году значительно увеличилась. "В прошлом году в нем приняли участие студенты из 9 стран, а в этом году он объединил ребят из 25 государств дальнего и ближнего зарубежья. Это еще раз подтверждает востребованность российского образования и открытость нашей страны для международных научных проектов. Спикерами и наставниками для участников выступят ведущие ученые, известные общественные деятели, а также эксперты различных отраслей реального сектора экономики", - уточнил Чернышенко.

Отмечается, что участники пройдут обучение по одной из 23 отраслевых программ дополнительного образования - это треки по инженерным, гуманитарным, естественным и общественно-экономическим наукам. В частности, на базе УрФУ будут представлены курсы "Гражданское строительство", "Машиностроение", "Русский язык и культура", "Машинное обучение в электроэнергетике" и другие. Сквозным направлением, которое будет реализовано во всех вузах, станет социальное проектирование. Каждый студент в составе группы сможет не только создать паспорт социального проекта, но и наметить шаги по его реализации совместно с экспертами этой области.

Для участников также предусмотрена развлекательная программа - экскурсии, мастер-классы, концерты и фестивали. Кроме этого, в Екатеринбурге участники посетят промышленную выставку "Иннопром", кампус мирового уровня УрФУ, ключевые предприятия города и другие мероприятия.

В этом году занятия в рамках проекта "Летний университет" будут проходить с 10 по 23 июля. Ожидается, что участие в нем примут студенты из Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Египта, Кубы, Сирии, Турции, Сербии, Бангладеш, Иордании, Китая, Монголии, Эквадора и других. В прошлом году в проекте "Летний университет - 2022" приняли участие более 700 студентов из 9 стран. Впервые проект был реализован в 2021 году в формате масштабного образовательного проекта Союзного государства.