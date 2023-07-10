В районах Иркутской области восстановили нарушенное паводком автомобильное сообщение

С нарушением сообщения столкнулись как минимум 10 поселений региона

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Автомобильное сообщение между муниципалитетами, которое было нарушено в Иркутской области из-за дождевого паводка, восстановили. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

"Транспортное сообщение со всеми территориями региона, которое было нарушено из-за проливных дождей, восстановлено. Об этом сообщили сегодня коллеги из министерства транспорта и дорожного хозяйства", - написал Кобзев.

В Иркутской области из-за сильных дождей подтопило восемь участков на шести автодорогах в Черемховском, Усольском, Зиминском районах. Как минимум 10 поселений столкнулись с тем, что автомобильное сообщение было нарушено. Также был поврежден пешеходный мост в селе Онот.

В Иркутской области на прошлой неделе прошли дождевые паводки, из-за ливней поднялись уровни воды в реках. Подтопило более 600 приусадебных участков в разных районах области, на утро 10 июля в воде оставались 103 участка. В Ангарском городском округе и городе Байкальске с 6 июля действует режим ЧС. Из-за повышения уровня воды в реке Ия выше критической отметки 8 июля вводился режим ЧС в Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного наводнения, сегодня режим снят.