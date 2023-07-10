В Москве стартовала новая образовательная программа для врачей флагманских центров больниц

Продолжительность обучения составляет 18 академических часов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Новая образовательная программа по высокотехнологичным методам диагностики стартовала для врачей флагманских центров больниц Москвы. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Одним из наиболее перспективных методов исследований сегодня считается эндоскопическая диагностика. Она позволяет быстро и точно поставить диагноз, определить степень тяжести заболевания и оптимальный план лечения. Особенно это важно для экстренных пациентов. В рамках нового стандарта экстренной медицинской помощи мы оснастили флагманские центры больниц лучшим диагностическим, хирургическим и эндоскопическим оборудованием. Его использование требует высочайшего профессионализма и постоянного совершенствования практических навыков работы. Поэтому для хирургов и эндоскопистов флагманских центров мы разработали новую образовательную программу по высокотехнологичным видам диагностики", - сказала Ракова.

По ее словам, основной акцент в ней - на совершенствовании практических навыков при помощи уникальных тренажеров Кадрового центра. В рамках программы детально рассмотрен алгоритм проведения высокотехнологичных методов диагностики - эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, а также показания и противопоказания к проведению эндоскопии. Интерактивные методы обучения позволяют слушателям в полной мере освоить образовательный материал.

Продолжительность программы составляет 18 академических часов. При успешном завершении обучения и прохождении итоговой аттестации врачи получают соответствующее количество баллов в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО), уточнила заммэра.