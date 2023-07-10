10 июля, 11:17

Путин подписал закон о защите от кибератак регистрационных данных в сфере недвижимости

Согласно изменениям, к субъектам критической информационной инфраструктуры добавлены госорганы, госучреждения, юрлица и ИП, которым принадлежат информационные системы, функционирующие в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень субъектов критической информационной инфраструктуры для защиты от кибератак регистрационных данных в сфере недвижимости. Соответствующий документ опубликован.

Изменения вносятся в закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". По новым правилам, к субъектам критической информационной инфраструктуры добавлены госорганы, госучреждения, юрлица и ИП, которым на праве собственности, аренды или на ином основании принадлежат информационные системы, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Как пояснял член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Вайнберг, закон позволит "реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов указанной сферы". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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