Эскалатор в переходе на станции метро "Белорусская" в Москве закроют на ремонт с 11 июля

Работы будут проводить до 1 сентября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Один из эскалаторов в переходе с Кольцевой на Замоскворецкую линию на станции "Белорусская" закроют на ремонт с 11 июля почти на два месяца. Об этом сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 11 июля до 1 сентября пройдет плановый ремонт одного из эскалаторов на станции "Белорусская" в переходе с Кольцевой на Замоскворецкую линию. В час пик из-за этого может кратковременно увеличиваться количество людей в межстанционном переходе", - значится в публикации.