Прихожане УПЦ защитили два корпуса Киево-Печерской лавры от действий властей

По словам адвоката Владимира Лубянецкого, в этот раз на территории обители не было силовиков, которые способствовали бы действиям комиссии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прихожане не позволили комиссии Министерства культуры Украины опечатать еще два корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил выступающий в интересах УПЦ адвокат Владимир Лубянецкий.

"Сегодня в очередной раз в лавру пришла комиссия заповедника с целью захватить два корпуса Киево-Печерской лавры - 57-й и 58-й. Сегодня прихожане стояли возле входа в эти корпуса живым щитом. Соответственно, не удалось захватить эти корпуса", - сказал Лубянецкий на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале семинариста Михаила Працюка.

По словам адвоката, в этот раз на территории обители не было силовиков, которые способствовали бы действиям комиссии. "Удалось прихожанам отстоять эти два корпуса лавры, однако неизвестно, когда будет очередная попытка захвата", - добавил он.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.