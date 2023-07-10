10 июля, 12:06

Срок давности по нарушениям законодательства о НПФ увеличили до двух лет

Речь идет о предоставлении негосударственным пенсионным фондом в Фонд пенсионного и социального страхования РФ недостоверных сведений о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с одного года до двух лет срок давности по нарушениям законодательства РФ о негосударственных пенсионных фондах (НПФ), повлекшим нарушение прав застрахованных лиц при смене страховщика. Соответствующий документ опубликован.

Речь идет о предоставлении негосударственным пенсионным фондом в Фонд пенсионного и социального страхования РФ недостоверных сведений о вновь заключенных договорах об обязательном пенсионном страховании, а также подложных заявлений застрахованных лиц о выборе страховщика, в результате чего произошло неправомерное перечисление НПФ средств пенсионных накоплений.

Как отмечал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин, необходимость разработки закона обусловлена тем, что в большинстве случаев на момент выявления такого нарушения привлечь недобросовестные фонды к ответственности не представлялось возможным из-за истечения срока давности. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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