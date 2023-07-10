В России защитят имущество заключенных от незаконных сделок

Новый закон включает в себя в том числе запрет на передачу прав на жилье без участия осужденного

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах по обеспечению сохранности оставшегося без присмотра имущества и жилья заключенных, включая запрет на передачу прав на жилье без участия осужденного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ, признавшего не соответствующей конституции норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, которая не закрепляет конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилья осужденных. Ранее суды, согласно российскому законодательству, выносили постановления о принятии мер по охране имущества или жилья осужденного, однако в кодексе не были предусмотрены конкретные меры по его охране, а также не были установлены субъекты, которые по решению суда должны выполнять такую функцию.

Принятый закон дополняет УПК РФ новой статьей, в которой, в частности, указано, в каких случаях суд по ходатайству осужденного выносит решение об обеспечении сохранности его имущества или жилья. Речь идет о ситуациях, когда у самого осужденного нет такой возможности, и он не смог принять достаточных мер.

Кроме того, предусматриваются такие меры, как запрет регистрации перехода права собственности, ограничения права на жилое помещение и его обременения, а также запрет на регистрацию граждан в жилом помещении без личного участия осужденного. Помимо этого, предусмотрена возможность опечатывания жилья, а также иные меры, необходимые для обеспечения его сохранности. В то же время эти меры могут быть отменены по обращению осужденного в суд.

Если принятие определенных судом мер возлагается на органы власти или органы местного самоуправления в рамках исполнения ими полномочий в соответствии с российским законодательством, расходы, связанные с реализацией таких мер, осуществляются за счет бюджета. В остальных случаях расходы нести будет сам осужденный.

Закон вступает в силу со дня опубликования, действие его норм распространяется на отношения, возникшие с 13 июля 2020 года.