Разработчики оружия смогут приобретать его и патроны без лицензии для проведения испытаний

Кроме того, новым законом вводится запрет на работу в организациях, связанных с разработкой, производством и испытанием оружия для лиц, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет юрлицам-разработчикам, производителям и испытателям боевого ручного стрелкового оружия приобретать его и патроны без лицензии для проведения испытаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как поясняется в сопроводительных материалах, новые правила предусматривают, что "приобретение для использования в технологических и научно-технических испытательных целях боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и патронов к нему юридическими лицами, которые осуществляют деятельность на основании лицензии на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов не подлежит лицензированию".

Устанавливается, что правительство РФ будет определять перечень разработчиков оружия, которые могут приобретать его для испытаний, а также порядок, по которому государственные военизированные организации смогут передавать разработчикам оружие для проведения испытаний.

Кроме того, законом вводится запрет на работу в организациях, связанных с разработкой, производством и испытанием оружия для лиц, не прошедших обязательное психиатрическое освидетельствование.