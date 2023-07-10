Процедура ликвидации казначейства ДНР завершится до 1 октября

Орган упразднили с 1 января

ДОНЕЦК, 10 июля. /ТАСС/. Ликвидация казначейства ДНР должна завершиться до 1 октября 2023 года, сообщается в Telegram-канале "ДНР:Принято!", где публикуются официальные постановления врио главы ДНР Дениса Пушилина.

"Ликвидационные процедуры в связи с упразднением республиканского казначейства ДНР должны быть завершены до 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Казначейство Донецкой Народной Республики (ДНР) упразднено с 1 января, его функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере переданы министерству финансов республики. Упразднение казначейства производится исходя из федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года о принятии ДНР в состав России в качестве субъекта федерации, а также указа президента РФ об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей в новых регионах.