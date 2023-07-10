В Москве срок оформления квартиры по реновации сократили втрое

Он составил 30 дней

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию переселения по программе реновации в Москве. Соответствующий документ опубликован.

Закон с 90 до 30 дней сокращает срок заключения договоров о переходе права собственности на новое жилье по реновации. Если этого не сделать, на гражданина может быть подано в суд с требованием заключить договор, оформить госрегистрацию права собственности и освободить старую квартиру в доме, подпадающем под снос.

Кроме того, сокращается с 30 до 20 дней срок, когда собственник может подать заявление о выплате денежного возмещения за старую квартиру, либо о предоставлении ему равноценной (соответствует стоимости) новой квартиры вместо равнозначной (соответствует общей площади и количеству комнат).

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Ко 2 мая 2023 года было начато либо завершено переселение жителей 687 домов в 228 домов-новостроек. Построено 247 жилых домов общей площадью 3,5 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 404 домов общей площадью 7,5 млн кв. м. Всего для строительства новых домов подобрано уже 587 стартовых площадок общей площадью порядка 9,5 млн кв. м.