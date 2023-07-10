В РФ букмекерам запретили использовать технологии, имитирующие работу игровых автоматов

Новый закон не допускает организацию азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом с использованием компьютерных технологий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к игровому оборудованию и организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Предусматривается, что в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок, расположенных вне игорных зон, не может осуществляться деятельность по организации и проведению азартных игр не только с использованием игровых автоматов и игровых столов, но также и программ для ЭВМ, механического, электрического, электронного или иного технического оборудования, полностью или частично копирующих работу игрового оборудования", - говорится в сопроводительных материалах.

Закон не допускает организацию азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом с использованием компьютерных технологий.

Как поясняется в "Парламентской газете", некоторые букмекерские конторы, пользуясь пробелами в законодательстве, применяют технологии, имитирующие работу игровых автоматов. Так, если в классическом тотализаторе игрок ограничен частотой спортивных событий, то в "быстрых играх" ставки делают на события, частота и возможные результаты которых определяются алгоритмами, разработанными хозяевами букмекерской конторы или по их заказу. Игроки могут, например, ставить на сектор, в который попадет дротик при игре в дартс, на двухминутные компьютерные боксерские бои, на штрафные броски в симуляторе хоккея, поясняет издание.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.