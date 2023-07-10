В России ограничат вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях

Согласно новому закону, их вылов возможен только с разрешения комиссии, созданной правительством России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ограничивающий вылов дельфинов, белух, косаток и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, вылавливать морских млекопитающих для таких целей теперь можно только с разрешения комиссии, созданной правительством России. Во всех остальных случаях вылов запрещен.

Состав и порядок работы комиссии будут утверждены кабмином. Решение по каждому отдельному случаю вылова морских животных будет в обязательном порядке размещаться на официальном сайте Росрыболовства в течение пяти дней со дня его поступления в ведомство. Особенности добычи морских млекопитающих также будут установлены правительством России.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Предпосылки к принятию закона

Как уточнялось в сопроводительных материалах к закону, "добыча морских млекопитающих в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищно-развлекательных мероприятиях, в целях извлечения дохода". Авторы инициативы, депутаты Госдумы, предлагали скорректировать законодательство с учетом прецедента так называемой китовой тюрьмы. В октябре 2018 года было выявлено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержались 11 косаток и 90 белух, а вылов морских млекопитающих проходил с многочисленными нарушениями.