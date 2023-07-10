Циклон принесет дожди и ветры в северные регионы СЗФО

На юге округа прогнозируют до +28 градусов

ТАСС, 10 июля. Циклон с Поволжья принесет в северные регионы Северо-Западного федерального округа дожди, ветры и прохладную погоду с температурой не выше +17 градусов. На юге округа ожидается теплая, солнечная погода с температурой до +28 градусов, сообщили ТАСС в региональных метеослужбах и центре погоды "Фобос".

"Две основных барических системы будут определять погоду на Северо-Западе России на этой неделе. Это скандинавский антициклон, под влиянием которого будут находиться западные регионы и побережье Баренцева моря. А вот циклон, который сейчас кружит на Поволжьем, будет медленно смещаться к северу и принесет дожди в Вологодскую область, а также в южную половину Архангельской области, Ненецкий автономный округ и Республику Коми", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге переменная облачность, температура всю неделю +21...+22 градуса, вероятность небольших дождей возрастает к концу рабочей недели. В Мурманске без осадков и тепло: 11 и 12 июля +25...+26 градусов, 13 и 14 июля ожидается +22 градуса, к выходным - +20...+21 градус. В Архангельске, который будет под защитой антициклона, без осадков, солнечно и тепло, температура будет нарастать: 11 июля ожидается около +20 градусов, во второй половине недели - +23...+25. В Нарьян-Маре ожидается без осадков, дневная температура +15...+16 градусов всю неделю.

В Вологде дожди, пасмурно, температура всю рабочую неделю днем +15...+17 градусов, самые холодные дни - 13 и 14 июля, пройдут интенсивные дожди, днем +14...+15 градусов. К концу недели интенсивность дождей уменьшится, температура повысится до +20 градусов, в середине недели ветер будет порывами до 12-14 м/с. В Сыктывкаре вся неделя дождливая, с порывистым северо-восточным ветром, дневная температура составит +14...+17 градусов. К выходным дожди должны закончиться, температура поднимется до +20...+21 градуса.

По данным Карельского гидрометцентра, в начале недели температура составит +12...+17 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы. С середины недели температурный фон постепенно вернется в рамки климата, но ожидать жаркой и сухой погоды не придется, атлантические вихри будут создавать атмосферную неустойчивость, поэтому неизбежны дожди ливневого характера и грозы.

О погоде на юге округа

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" днем 10 июля воздух прогреется до +23 градусов, а ночью температура опустится до +7 градусов. На протяжении недели синоптики прогнозируют солнечную погоду, днем - до +24, а ночью до +14 градусов. В Новгородской области всю неделю переменная облачность, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днем +16...+21 градус. К концу недели ожидается небольшое повышение температуры до +23.

В Калининградской области начавшаяся рабочая неделя будет довольно теплой, сообщили ТАСС в Гидрометцентре региона. "Дневная температура воздуха будет в пределах +19...+24 градусов, а в среду воздух прогреется аж до +28 градусов. Ночью минимальные температуры [составят] +11....+16 градусов, чуть-чуть низковатые для июля", - рассказала дежурный синоптик Гидрометцентра. Она уточнила, что 10 июля пройдет без осадков, в последующие три дня прогнозируются небольшие дожди, причем 13 июля - только ночью, а 15 и 16 июля осадков не ожидается. "Так что все в пределах нормы. Вполне летняя погода, вода в море теплая. Дождичка хватит огородникам для полива грядок", - заключила синоптик.