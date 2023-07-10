Сервис "Литрес" заработал в Узбекистане

Для пользователей доступны каталог из 1 500 электронных и аудиокниг на узбекском языке, а также возможность читать и слушать книги на русском и других языках

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" запустился в Узбекистане. Для пользователей доступны каталог из 1 500 электронных и аудиокниг на узбекском языке и возможность читать и слушать книги на русском и других языках, сообщили в пресс-службе "Литреса" в понедельник.

"Книжный сервис "Литрес" запускает для узбекской аудитории сайт Litres.uz и мобильное приложение для операционных систем IOS и Android. Пользователи получат доступ к каталогу из 1 500 электронных и аудиокниг на узбекском языке, включая бесплатные произведения, а также возможность читать и слушать книги на русском и других языках, представленные в сервисе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что запуск состоялся 10 июля. За год Узбекистан стал вторым по счету зарубежным рынком после Азербайджана, куда "Литрес" вышел с локализованным контентом. В Азербайджане сервис заработал 8 декабря 2022 года. К концу 2023 года ассортимент в Узбекистане планируют увеличить до 4 тыс. электронных и аудиокниг. Сейчас уже заключены контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с крупнейшими: Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.

"Мы видим, как развивается цифровая среда в Узбекистане в последние годы: происходит расширение секторов ride- и food-tech, сферы электронной коммерции. Стремительная цифровизация рынка местными и зарубежными игроками позволяет нам рассчитывать на быстрый рост и популяризацию формата цифровых книг. Благодаря тому, что помимо продаж внутри страны "Литрес" обеспечивает издателям и правообладателям доступ к читателям разных географических рынков, мы также ожидаем увидеть рост доверия к формату лицензионных электронных и аудиокниг. Более того, на фоне пиратства, частично наблюдаемого и в секторе бумажных изданий в Узбекистане, своей ключевой задачей мы считаем именно легализацию формата электронных и аудиокниг", - цитирует пресс-служба генерального директора группы компаний "Литрес" Сергея Анурьева.