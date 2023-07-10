10 июля, 12:26

В Махачкале открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

В церемонии открытия, в частности, принял участие глава Дагестана Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Памятник Герою России Магомеду Нурбагандову открыли в понедельник в центре Махачкалы, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии открытия принимают участие глава Дагестана Сергей Меликов, депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов.

Память о поступке дагестанца увековечена в разных городах и районах. В Избербаше открыт сквер имени братьев Нурбагандовых, в честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, в Махачкале и в Грозном. Имя героя носит и школа, в которой он учился. 

Теги:
Меликов, Сергей АлимовичСеверный КавказНурбагандов, Нурбаганд Магомедович
© Информационное агентство ТАСС
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