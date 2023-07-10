На Севере и Северо-Востоке Карелии ночью ожидаются аномальные заморозки

Температура воздуха составит минус один градус

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июля. /ТАСС/. Аномальные заморозки до минус одного градуса ожидают в понедельник ночью на Севере и Северо-Востоке Карелии. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре региона.

"Только по Северу, Северо-Востоку у нас возможны заморозки <...> до минус одного. Мы предполагаем, что где-то в районе Кеми, Колежмы - тут где-то заморозки будут, но по всей республике - нет, конечно, не будут", - сообщил собеседник агентства, назвав такую погоду аномалией.

Кроме того, в Гидрометцентре региона добавили, что в воскресенье среднесуточная температура по Петрозаводску была почти на 6,5 градуса ниже нормы, что довольно холодно для июля.

В выходные заморозки зафиксировали и в соседнем от Карелии регионе - в Мурманской области, но аномальными они не являлись. "В ночь с воскресенья на понедельник в Ловозерском районе Мурманской области были зафиксированы заморозки - минус 0,5 градуса. В эти дни достаточно долгий был заток северного ветра, соответственно холодные воздушные массы были у нас. Не сказать, конечно, что так бывает каждый день, но сказать, что это аномально или исключительно не могу. Такое бывает", - сообщили ТАСС в мурманском Гидрометцентре.