Льготники смогут получить бесплатную доверенность на представление их интересов в суде

Согласно соответствующему закону, помимо судов, юристы смогут представлять заявителей в государственных и муниципальных органах и организациях

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым льготные категории граждан смогут получить бесплатную доверенность на представление их интересов в судах. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Помимо судов, юристы смогут представлять заявителей в государственных и муниципальных органах и организациях.

Согласно законодательству, право на получение бесплатной юридической помощи имеют в том числе малоимущие граждане, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, признанные судом недееспособными, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций. При этом ранее нотариус мог бесплатно проводить лишь консультации.

Новые нормы освобождают льготников от оплаты услуг нотариуса при оформлении доверенности на представление их интересов.

Плата за нотариальные действия, совершенные нотариусами в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, будет компенсироваться за счет средств регионов. Поправки в закон о бесплатной юридической помощи устанавливают порядок компенсации нотариусам за предоставленные ими бесплатно услуги.

Законы вступят в силу с 1 января 2024 года.