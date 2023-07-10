В Казани открылся фан-парк Сбербанкиады

Сбербанкиада пройдет с 10 по 13 июля

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Фан-парк летней Сбербанкиады открылся в понедельник в Казани. Об этом сообщила пресс-служба "Сбера", являющегося организатором соревнований.

"В Казани в преддверии старта ХIV летней Сбербанкиады состоялось торжественное открытие фан-парка "Сбер Экспо". Сбербанкиада пройдет с 10 по 13 июля, в ходе состязаний будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта, за три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы "Сбера", - говорится в сообщении.

В "Сбер Экспо" пройдет выставка территориальных банков "Сбера", где можно будет познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России, а также откроется фудкорт с кухней разных регионов.

"Мы завершаем все приготовления к нашему яркому спортивному мероприятию - ХIV летней Сбербанкиаде, она откроется сегодня вечером. Эти соревнования - крупнейшее массовое событие, которое проходит в "Сбере". В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти 3 тыс. сотрудников "Сбера", чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег", - сказал зампредсед правления "Сбера" Станислав Кузнецов, давший официальный старт работы фан-парка, его цитирует пресс-служба.

На территории "Сбер Экспо" также будут проводиться разнообразные мастер-классы, турниры по мини-гольфу, другие активности. На главной сцене парка пройдут церемонии награждения победителей и призеров, соревнования по чирлидингу, выступления музыкальных коллективов, говорится в сообщении.