В Ярославле отменили введенный после столкновения теплохода с пирсом режим ЧС

Инцидент произошел утром 5 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ярославля отменили режим чрезвычайной ситуации, объявленный после столкновения теплохода с пирсом на Волге. Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте мэрии Ярославля.

"Пункт признать утратившим силу", - говорится в документе, опубликованном в понедельник.

Столкновение теплохода с ограждением утром 5 июля. На борту находились 74 пассажира и 7 членов экипажа. Как ранее сообщал мэр Ярославля Артем Молчанов, за медицинской помощью обратились 12 человек. По данным департамента здравоохранения региона, одному человеку потребовалась госпитализация, также амбулаторное лечение было назначено четырем детям.

5 июля мэрия Ярославля опубликовала постановление, в котором отнесла столкновение теплохода "Москва-208" с бетонным ограждением причальной стойки на Тверицкой набережной в районе Октябрьского моста к чрезвычайным ситуациям муниципального характера.

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасность плавания на внутреннем водном транспорте. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным транспортной прокуратуры, владельцем теплохода является акционерное общество "Ярославский речной порт". Судно перевозило пассажиров по прогулочному маршруту Ярославль - Толгский монастырь - Ярославль. В результате столкновения с бетонным пирсом теплоход получил повреждение носовой части.