Курортам в Сочи поручили координировать передвижения туристов в связи с подтоплениями

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил санаторно-курортному комплексу города организовать работу по координации передвижения туристических групп в связи с подтоплениями, произошедшими из-за дождей. Об этом он сообщил в Telegram-канале в понедельник.

"Ведем разъяснительную работу, к ней подключились наши депутаты, общественники и волонтеры. Отдельно поручил всему санаторно-курортному комплексу координировать передвижение групп туристов", - говорится в сообщении по итогам проведения выездного оперативного штаба.

Уточняется, что через затопленные улицы людей перевозят спасатели, находящихся в пунктах временного размещения людей обеспечивают всем необходимым. Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин в свою очередь отметил, что развернуты два пункта оказания медицинской помощи, организована раздача питания людям, в очистке территорий населению будут помогать волонтеры.

"Начались комиссионные обходы домов для оценки ущерба, нанесенного стихией. Угроза повторения залпового ливня сохраняется. Будьте внимательны и принимайте необходимые меры предосторожности", - резюмировал Плишкин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщали, что курортная инфраструктура на черноморском побережье Краснодарского края не повреждена во время подтоплений из-за дождей, туристы продолжают отдых.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера вводится на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Из поселка Мирный на федеральной территории эвакуированы около 420 человек, в пунктах временно размещения в Сочи находится 240 человек, среди них как местные жители, так и туристы.