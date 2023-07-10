Фальков заявил, что новый кампус УрФУ в два раза увеличит площади вуза

Работы планируется выполнить до 2025 года, уточнил глава Минобрнауки РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Объекты нового кампуса Уральского федерального университета и объекты после реконструкции и ремонта в два раза увеличат текущую площадь университета до 2025 года, сообщил в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе своего визита в Екатеринбург. В понедельник вуз открыл 16-этажное общежитие на месте старого, в котором стало в три раза больше мест.

"Уральский федеральный университет в последние годы добавляет в динамике развития, очень активно обновляется материально-техническая база, инфраструктура, и лучшее подтверждение тому - еще одно общежитие. Если соотнести это с новым кампусом - в первую очередь с кампусом, который в самое ближайшее время передан будет студентам, преподавателям Уральского федерального университета, то можно смело сказать, что в ближайшие несколько лет, я думаю, до 2025 года, площади университета удвоятся", - сказал Фальков.

В пресс-службе министерства отметили, что в новое 16-этажное общежитие Уральского федерального университета, которое построено на месте старого пятиэтажного, смогут заселиться в три раза больше студентов и аспирантов.

"Главное: 23,7 тыс. кв. м - общая площадь общежития, более 10,5 тыс. кв. м - площадь жилых помещений; 166 блоков, каждый включает 2 комнаты, раздельные санузлы с душевой кабиной и общую кухню; 1 328 студентов будут проживать с 1 сентября, это в три раза больше, чем вместимость старого общежития; во время летних каникул здесь разместятся участники проекта "Летний университет" и волонтеры Международного фестиваля университетского спорта", - сказали в пресс-службе.

Новое общежитие построено по нацпроекту "Наука и университеты".