Водители Мосгортранса прошли предрейсовый осмотр с помощью телемедицины более 2,3 млн раз

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, применение телемедицины повышает безопасность в наземном транспорте и исключает человеческий фактор при принятии решений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Свыше 2,3 млн дистанционных предрейсовых осмотров водителей наземного городского транспорта провели в Москве с ноября 2022 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Развиваем телемедицину, которая позволяет водителям автобусов и электробусов тратить меньше времени на медосмотры и быстрее выходить на маршрут. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, в Мосгортрансе провели уже более 2,3 млн удаленных предрейсовых осмотров водителей наземного городского транспорта с использованием оборудования на российском ПО (программном обеспечении - прим. ТАСС). Сейчас за процессом следят медики в парках", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава РФ №266н, который разрешит перевозчикам использовать в работе новый формат, позволяющий не привлекать дополнительный медперсонал.

"В 2022 году мы начали масштабное тестирование оборудования для удаленных предрейсовых осмотров водителей автобусов и электробусов. Применение телемедицины повышает безопасность в наземном транспорте и исключает человеческий фактор при принятии решений. Сегодня в парках и на конечных станциях больше 280 медицинских комплексов, в том числе 45 аппаратов установили в 2023 году. Устройства обладают необходимой точностью измерений и позволяют сократить время осмотра до трех минут", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.