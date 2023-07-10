Средства на реализацию проектов по предложениям жителей Ставрополья увеличат на 42%

Наибольшую долю составляют вопросы дорожного хозяйства, благоустройства, образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Финансирование наказов избирателей на Ставрополье в 2023 году достигнет 5 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Думы региона. Таким образом финансирование увеличится на 42% по сравнению с предыдущим годом.

"Из намеченных на 2023 год 98 наказов исполнено уже 18. Финансирование проектов из бюджетов всех уровней составит порядка 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По итогам выборов 2021 года на Ставрополье создали реестр наказов избирателей. В нем учли предложения, поступавшие в адрес всех партий, участвовавших в кампании. Ранее в краевом правительстве журналистам сообщали, что финансирование исполнения наказов в 2022 году составляло около 3,5 млрд рублей.

По информации правительства Ставрополья, в реестр вошли 513 наказов. Наибольшую долю составляют вопросы дорожного хозяйства, благоустройства, образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения.