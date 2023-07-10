10 июля, 13:16

В Москве начали работать пять новых маршрутов городского транспорта до ТЦ "Садовод"

На каждом маршруте интервал движения составляет 20 мин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 20 автобусов курсируют до ТЦ "Садовод" с запуском пяти новых маршрутов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы запустили пять новых маршрутов наземного городского транспорта до ТЦ "Садовод". [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что автобусы поехали 8 июля. Они связали торговый комплекс с шестью станциями метро и ж/д", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на каждом маршруте интервал движения составляет 20 мин.

"С запуском новых маршрутов до торгового центра на линию выйдут 22 автобуса. Посетителям будет удобнее добираться от метро, а также из подмосковных Люберец и Котельников", - добавил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
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